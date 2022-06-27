Taksiye binip "sür lan" dedi, ortalık karıştı! Deliye dönen sürücü, yolcuya sopayla saldırdı - Haberler

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Taksiye binip "sür lan" dedi, ortalık karıştı! Deliye dönen sürücü, yolcuya sopayla saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince ortalık karıştı. İkili bir süre araç içerisinde tartışırken, olay kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

TAKSİCİ SOPAYLA ARACINDAN İNDİ

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti. Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tragger kavga 3. Sayfa Haberler

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