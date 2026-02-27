Haberler

Yolcu otobüsünde 9 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Yolcu otobüsünde 9 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan ilçesinde Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan M.A. ile M.L. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis hakkında karar verildi
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis hakkında karar verildi
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu