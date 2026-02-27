Yolcu otobüsünde 9 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan ilçesinde Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan M.A. ile M.L. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı