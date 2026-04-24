Yolcu dolu dolmuşta bir yandan telefona baktı, diğer yandan aracı kullandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde yolcu dolu minibüste kayda geçen görüntüler tepki çekti. Gümüşyaka-Silivri hattında çalışan bir dolmuş şoförü, araç kullanırken bir yandan da cep telefonuna baktı. Şoför, hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye attı. Dakikalarca cep telefonuna bakan şoförün bu davranışı, yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı