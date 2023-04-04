Yola düşen taşlar kazaya neden olduERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde yola düşen taşlar 2 aracın kaza yapmasında neden oldu.

Yola düşen taşlar kazaya neden oldu

ERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde yola düşen taşlar 2 aracın kaza yapmasında neden oldu. Araç göle uçmaktan son anda kurtuldu.

Erzurum - Artvin Karayolu üzerinde Uzundere İlçesi sınırlarında yola düşen taşlar nedeniyle 2 araç kaza yaptı. Erzurum İstikametinden Artvin - Hopa istikametine gitmekte olan 34 NL 7450 plakalı araç sürücüsü Metin Tayişir yola düşen taşların üzerinden geçti. Aracın Lastikleri, jantları ve tamponu parçalandı. Duramayacağını anlayan Tayişir aracı bariyerlere sürterek durdurabildi. Bariyerler olmasaydı veya kırılsaydı Tortum Gölüne uçabilirdi. Köy hizmetlerine ait bir kamyonette kazadan hemen sonra taşlara çarparak 2 lastiğini parçaladı. Sürücüler kazayı yara almadan, maddi hasarla atlattılar. Kamyonet olay yerinden kaldırılırken saatler sonra çekici ile Tayişir'in şirket aracıda kaldırıldı.

Bölgede kayalar ve ufak çaplı taşlar yüzünden her yıl onlarca yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geliyor.