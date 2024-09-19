Üye Girişi
Haberler

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Balkondaki İzleyici Vuruldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de iki sürücünün yol verme kavgası silahlı kavgaya dönüştü. Havaya ateş açan taraf, balkonda bulunan bir kişiyi vurdu. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

Yol verme kavgası kanlı bitti: Balkondaki bir kişiye mermi isabet etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahıyla havaya ateş açtı, o sırada balkondan olayı izleyen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheliler polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs yol üzerinde araçlarıyla karşı karşıya geldiler. İki taraf da birbirine yol vermeyince araçlarından inerek tartışmaya başladılar. Tartışma kavga boyutunu alınca taraflardan biri üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi o sırada kavgayı duyan ve balkondan kavgaya bakan bir kişiye isabet etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahısları yakalarken yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Balkondaki İzleyici Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });