Yol kontrolünde yakalandılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir araçta 19 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Tepecik Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca, 27 Nisan 2026 tarihinde Germencik gişeler mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyeti kapsamında; Y.T. (33) isimli organizatörün sevk ve idaresindeki araçta yapılan kontrolde 16 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi. Organizatör şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

