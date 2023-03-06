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Yol kenarında ölü olarak bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yol kenarında ölü olarak bulundu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesi Yıldızköyü mahallesinde yol güzergahı üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken yol kenarında bulunduğu erkek cesedi ile ilgili jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri şahsın Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42) isimli kişi olduğunu belirledi. Şişmanoğlu'nun cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ilçeye bağlı Büyükliman mahallesinde ikamet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vakfıkebir Hisarcık Trabzon 3. Sayfa Haberler

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