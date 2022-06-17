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Yok böyle talihsiz sürücü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yok böyle talihsiz sürücü

Bursa'da aracı bozulan sürücünün aracı çekiciye yüklenirken yere bıraktığı çantası kadın hırsız tarafından çalındı.

Bursa'da aracı bozulan sürücünün aracı çekiciye yüklenirken yere bıraktığı çantası kadın hırsız tarafından çalındı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan bir veteriner kliniğinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aracı bozulan veteriner hekim Alper Pakyürek aracını tamirciye götürmek için çekici çağırdı. Gelen çekiciye araç yüklenirken, veterinerin araçtan alıp yol kenarına bıraktığı çantası kaşla göz arasında çalındı. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, araç çekiciye yüklenirken yolun iç kısmına geçen veteriner hekim ve bir arkadaşının dalgınlığından faydalanan kadın hırsız, yere bırakılan çanta ve poşetleri gözüne kestirdi. Önce çantanın yanından geçen hırsız, daha sonra geri gelip yerde duran çanta ve poşetleri alarak kayıplara karıştı. Çantasını yerinde bulamayan veteriner hekim güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının poşetleri alarak kaçtığını görmesi sonucu polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler eşkalini belirlediği kadını yakalama çalışması başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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