Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın

İzmir'in İnciraltı sahilinde, yoğun trafikten kaçmak isteyen bir sürücü ilginç bir yöntem denedi. Trafiğin yoğun olduğu bir anda, sürücü aracını kaldırıma çıkararak çimlerin üzerinden gitmeyi tercih etti.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu sıradışı anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.