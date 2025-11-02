Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın
İzmir İnciraltı sahilde bir araç, yoğun trafikten kurtulmak için kaldırıma çıkarak çimlerin üzerinden gitti. O anlar kameralara yansıdı.
İzmir'in İnciraltı sahilinde, yoğun trafikten kaçmak isteyen bir sürücü ilginç bir yöntem denedi. Trafiğin yoğun olduğu bir anda, sürücü aracını kaldırıma çıkararak çimlerin üzerinden gitmeyi tercih etti.
O ANLAR KAMERALARDA
Bu sıradışı anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa