Batman'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 14 yaralı

Batman-Kozluk karayolu Dövecik köyü kavşağında yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. İki yaralının durumu ağır.

Batman- Kozluk karayolu Dövecik köyü kavşağında, yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Batman-Kozluk ilçe yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kazaya davetiye çıkardı. Dövecik köyü kavşağında görüş mesafesinin düşmesi sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 vatandaş, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İ.Ç. ve G.E. isimli vatandaşların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği, öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

