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Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı

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Ankara'da madde bağımlısı baba, eşi ve 11 yaşındaki kızını darbettikten sonra 6 aylık bebeği Zeynep'e kafa attı. Ağır yaralanan Zeynep bebek yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, saldırgan baba polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara'da, eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi (11) darbeden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı. K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

6 AYLIK BEBEĞİNE KAFA ATTI

Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

ZEYNEP BEBEK YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SALDIRGAN BABA YAKALANDI

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Bebek Baba Aile İçi Şiddet Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Tandogan Dogan:

Biz nasil bir ulke olduk..kapali bir tunelden gidiyoruz karsimiza na cikacak. bilinmiyor

26
1
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Hikmet Bal:

dünya da olmaz denilen herşey bu ülkede oluyor

21
1
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Hacer Kalkan Bayram:

Her yerde madde bağımlılığı silah şiddet noldu bu insanlara ilk okul önlerine kadar düştü torbacılar kim bunları Temizleyecek 100 sene sürer

6
0
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Damla Sengul:

ne hale geldi ülke.

0
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