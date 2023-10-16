Yırtar'dan Pazaryolu ve İspir ziyareti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Pazaryolu ve İspir İlçe Emniyet Amirliğinde incelemelerde bulundu.

Göreve başladığı günden bu yana ilçeleri tek tek ziyaret eden ve personellerle tanışan Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, görev başındaki ekiplerle de sohbet etti. Yırtar son olarak Erzurum'un Pazaryolu ve İspir ilçesine gitti. - ERZURUM