Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kenenin ısırdığı kişi hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

13 Mayıs tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçükyüreğil köyünde hayvan otlatan İ.B'nin vücuduna kene yapıştı. İ.B keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İ.B bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören İ.B yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Sivas Seçim Sonuçları
Sivas Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sivas Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla Kırım Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title