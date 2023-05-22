Kenenin ısırdığı kişi hayatını kaybetti
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Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
13 Mayıs tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçükyüreğil köyünde hayvan otlatan İ.B'nin vücuduna kene yapıştı. İ.B keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İ.B bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören İ.B yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa