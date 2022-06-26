Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler. Olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - 3. Sayfa

Toros Dağları Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title