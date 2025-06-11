Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım isabet eden sürüde 8 koyun telef oldu, çoban yaralandı. Yaralı çoban hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 8 koyun telef oldu, çoban yaralandı.

Olay, Güldalı köyü kırsalında saat 16.00 sıralarında hayvanlarını otlatan Hozan Yurtseven isimli çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle 8 koyun telef olurken, Hozan Yurtseven yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çoban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurtseven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yetkililer, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı. Açık arazide bulunanların yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı alanlara yönelmeleri istendi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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