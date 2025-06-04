Yıldırım Düşen Ağaç Ağılı Tehdit Etti, Hayvanlar Kurtarıldı

Yıldırım Düşen Ağaç Ağılı Tehdit Etti, Hayvanlar Kurtarıldı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşen çam ağacı, kurbanlık ineklerin bulunduğu ağıla yakın düştü. Olayda büyükbaş hayvanlar son anda telef olmaktan kurtuldu. Aşağıda ağaçtan kopan parçaların ağıldaki hayvanlara zarar vermemesi için alınan önlemler anlatılıyor.

Yıldırım çarpan ağaç yıkılıp ağılın üzerine düştü, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde sağanak yağış sırasında kurbanlık ineklerin bulunduğu ağıla yakın bir çam ağacına yıldırım düştü. Ağıl içinde bulunan yaklaşık 40 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde Adem Sabancı'ya ait ağılın yanındaki çam ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesi sonucu ağaçta ciddi hasar meydana gelirken, ağaçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu. Olay esnasında ağılda bulunan büyükbaş hayvanlar, telef olmaktan son anda kurtularak muhtemel bir faciadan dönüldü. Ağıl sahibi Sabancı, ağaçtan kopan büyük parçaların çatıyı delmemesi için halatlarla önlem aldı.

"2 hayvanın iştahı kesildi"

Hayvanlarda genel olarak bir sıkıntı olmadığını dile getiren köy sakinlerinden Erol İğneci, "Ağacın kopan parçaları metrelerce uzaklığa fırlamış. Burada yaklaşık 40 kurbanlık hayvan telef olabilirdi. Bu çam yaklaşık 25-30 metre uzunluğundaydı. Şu anda ağacın ortası kırılmış durumda, elim tamamen içine girebiliyor. İki hayvan yıldırımın sesi nedeniyle korkmuş, iştahları kesildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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