Ordu'da yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimi

Ordu'da yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla, sahte ve kaçak alkollü içkilere yönelik eş zamanlı denetimler yapıldı. Ekipler, eğlence mekanları ve satış noktalarında yürütülen operasyonda, mevzuata aykırı ürünlere el konuldu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını korumak ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Defterdarlığı uzmanlarıyla birlikte saha operasyonu gerçekleştirdi. Yılbaşı kutlamaları öncesinde piyasaya sürülmek istenen sahte ve kaçak içkilere yönelik yapılan denetimlerde, eğlence mekanları ve satış noktaları mercek altına alındı. Ekipler, ürünlerin bandrollerini, faturalarını ve hijyen durumlarını inceledi. Denetimler sırasında mevzuata aykırı bulunan ürünlere el konulurken, halk sağlığını doğrudan tehdit eden işletmelere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önceliklidir. Halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadelemiz, yılbaşı süresince ve sonrasında da aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

