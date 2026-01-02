Haberler

Yılbaşını kutlamak için evlerin bulunduğu sokakta havaya ateş açan şahıs yaptığıyla hayrete düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yılbaşı kutlaması sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan A.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

Hatay'da yılbaşını kutlamak için kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İskenderun ilçesinde yılbaşını kutlamak için pompalı tüfekle havaya ateş açan şahsın o anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın Kocatepe Mahallesi'nde havaya ateş açtığı ve A.K. olduğunu tespit etti. A.K. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Simge yapı buz tuttu
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi