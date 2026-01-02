Yılbaşını kutlamak için evlerin bulunduğu sokakta havaya ateş açan şahıs yaptığıyla hayrete düşürdü
Hatay'da yılbaşı kutlaması sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan A.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.
Hatay'da yılbaşını kutlamak için kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
İskenderun ilçesinde yılbaşını kutlamak için pompalı tüfekle havaya ateş açan şahsın o anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın Kocatepe Mahallesi'nde havaya ateş açtığı ve A.K. olduğunu tespit etti. A.K. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY