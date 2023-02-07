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Yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi. Depremin ardından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta bulunan Abdulhamid Han Camii'ne sığınan bir kadın ve çocuk, yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan kadının ve çocuğun saniyelerle kurtuluşu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Kayseri Talas Cami 3. Sayfa Haberler

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