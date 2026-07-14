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Yığılca'da fındık bahçeleri için sürek avı

Yığılca'da fındık bahçeleri için sürek avı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, fındık bahçelerini yaban domuzu zararından korumak amacıyla 8 köyü kapsayan bölgede sürek avı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde, fındık bahçelerini yaban domuzu zararından korumak amacıyla 8 köyü kapsayan bölgede sürek avı gerçekleştirildi.

Yığılca ilçesinde, fındık bahçelerinde yaban domuzlarının neden olduğu zararların azaltılması amacıyla sürek avı yapıldı. Çalışma kapsamında tarım alanlarının korunması ve üreticilerin yaşadığı ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Yetkililer tarafından yürütülen sürek avı, Çukurören, Yoğunpelit, Karakaş, Tıraşlar, Yeniyer, Naşlar, Yılgın ve Orhangazi köylerini kapsayan bölgede yapıldı. Yaban domuzu popülasyonunun yoğun olarak görüldüğü alanlarda gerçekleştirilen çalışma, fındık üreticilerinin talepleri doğrultusunda planlandı.

Gerçekleştirilen sürek avıyla birlikte tarım arazilerinde meydana gelen zararların azaltılması ve yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Yetkililer, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürülebileceğini belirterek, vatandaşlara av faaliyetleri sırasında gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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