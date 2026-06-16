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Yetersiz ehliyetten ceza yiyen aday sürücünün ceza puanı dolunca sürücü belgesi iptal oldu

Yetersiz ehliyetten ceza yiyen aday sürücünün ceza puanı dolunca sürücü belgesi iptal oldu
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Tekirdağ Çorlu'da Şahin trafik ekibine yakalanan motosikletli sürücüye yetersiz ehliyetten 11 bin 629 lira ceza kesildi, ceza puanını aştığı için sürücü belgesi iptal edildi.

Tekirdağ'da Şahin trafik ekibine yakalanan motosikletliye yetersiz ehliyetten 11 bin 629 lira ceza kesilirken, ceza puanını aşması nedeniyle aday sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.

Havaların ısınmasıyla ilçede görev alan motosikletli Şahin trafik ekipleri, kurallara uymayan özellikle motosiklet sürücülerine taviz vermiyor. Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'nde dün bir motosikletli durduruldu. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Sürücüye yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığı gerekçesiyle 11 bin 629 lira para cezası kesilirken, ceza puanını aşması nedeniyle aday sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.

"Oldu işte bir şeyler"

Yediği ceza kağıdını muhabire gösteren sürücü, "Şuradan dönemece girdim, bir anda karşıma ekip çıktı çevirmede durdurdu. Ne olduğunu hiç anlayamadım. Yetersiz ehliyetten yazdılar, bir tane araba ehliyetim vardı onu da benden aldılar, ehliyetim de iptal oldu. Oldu işte bir şeyler" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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