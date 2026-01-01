Yozgat'ta yılbaşı denetiminde uyuşturucu madde ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy içesinde Yılbaşı denetimi yapan Narkotik Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde denetim yapan Narkotik Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada 0,59 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirdi. Araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde ise toplam 116 adet sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT