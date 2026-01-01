Haberler

Yozgat'ta yılbaşı denetiminde uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı denetimleri sırasında durdurdukları araçta 0,59 gram metamfetamin ve 116 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy içesinde Yılbaşı denetimi yapan Narkotik Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde denetim yapan Narkotik Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada 0,59 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirdi. Araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde ise toplam 116 adet sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

