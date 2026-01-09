Söke'de silahlı saldırı

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel yayın yapan bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzeri Kocagözoğlu İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Tuna'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN