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Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Hasan Heybetli Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Hasan Heybetli Cezaevinde Hayatını Kaybetti
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Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi olan Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinde yaşamını yitirdi. 2009 yılında cinayet suçlamasıyla tutuklanan Heybetli, 75 yaşında cezaevinde ölü bulundu.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi olarak bilinen ve ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi olan Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinde yaşamını yitirdi.

Yeraltı dünyasının tanınan isimi Hasan Heybetli, İstanbul'da 2009 yılında Şişli Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis cezası aldı. Tutuklanan Heybetli, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi. Heybetli, mahkumiyet sürecinde yaşadığı sağlık sorunlarından sonra 2016 yılında İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne nakil oldu. Cezasını çekmeye devam eden 75 yaşındaki Heybetli, dün akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu.

Hasan Heybetli'nin cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Yapılan otopsi sonrası cenaze gece saat 01.00'de yakınlarına teslim edilerek İstanbul'a götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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