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Yer: İzmir! Tünelde dans etti, trafiği kilitledi

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İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip araçları durdurmaya çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Alara K., serbest bırakıldı.

Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti.

GÇALTINA ALINDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yer: İzmir! Tünelde dans etti, trafiği kilitledi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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