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Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi

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İstanbul'da doktorlar tarafından "Öldü" denilen bir vatandaşın cenaze namazı için camiye getirildikten sonra yaşadığı fark edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

TABUTA YASLANAN KIZI FARK ETTİ

Olaya tanıklık eden bir vatandaş, "Kızı tabuta yaslandı. Sonra bana dönerek 'Fahrettin amca ses geliyor' dedi. Ben de eğildim ve sesi duydum. Ama kız üzülmesin diye 'bana ses gelmiyor' dedim. Ayak ucuna geçtim. Kız iki kişiyi daha çağırarak 'ses geliyor' dedi. Gelenler de sesi duydular. Ambulansı arayıp tabutu açtılar. Tabuta bakınca yaşadığını anladılar. Daha sonra ambulansa koyup götürdüler" dedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Halit Bayşu isimli vatandaşın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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