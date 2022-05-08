Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

ADANA (İHA) - Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa