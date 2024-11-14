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Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın Paniği

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenin yanması sonucu istasyon dumanla doldu. Yolcular tahliye edilirken seferler durduruldu, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. İstasyonun dumanla dolması nedeniyle yolcular zor anlar yaşarken, vatandaşlar dışarı çıkartıldı seferler ise durduruldu.

Edinilen bilgiye göre metroda zaman zaman yürüyen merdivenlerin bozulması sonucu büyük zorluk yaşayan İstanbullular, sabah saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda yangın paniğiyle karşı karşıya kaldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda saat 08.15'te çalışır durumdaki yürüyen merdiven bir anda yanmaya başladı. Merdivenden duman çıktığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı, istasyonunun içi dumanla dolunca yolcular nefes almakta güçlük yaşadı. Yolcular tahliye edilirken, dumanla kaplanan ise istasyon kapatıldı. Seferler de iptal edildi. Bu nedenle dışarıda da yoğunluk yaşandı.

İstasyonunun kapatılmasının ardından Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, duman tahliyesinin ardından seferler de normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Yangın söndürülmesinin ardından yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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