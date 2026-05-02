Yenikapı-Hacıosman Metro hattında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Hetro hattının Osmanbey İstasyonu'nda Dalyan G. (22), metronun raylarına atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler metro istasyonunun giriş ve çıkışlarını geçici olarak kapattı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Osmanbey istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı