Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 5 Sanığın Tahliyesine İtiraz

Güncelleme:
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden sanıklardan 5'inin tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Engin'in avukatları itiraz etti. Duruşmanın detayları ve delillere ilişkin yapılan başvurular hakkında bilgi verildi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davada, 5 sanığın tahliyesine Başsavcılık ve müşteki savcının avukatları tarafından itiraz edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşması iki gün sürmüştü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslantatar'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 2'si tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulunmuştu.

5 sanık tahliye edilmişti

2 gün süren duruşmada, alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Arslantatar'ın 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, 4 tutuklu sanığın ise, 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelemişti.

Başsavcılıktan tahliyelere itiraz

Tahliyelere ilişkin verilen ara karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların üzerlerine atılı suçlarda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, delillerin tam toplanmış olmadığı ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve sanıkların tutuklanması talep edildi.

Yavuz Engin'in avukatları da tahliyelere itirazda bulundu

Öte yandan tahliyelere, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından da itiraz edildi. Avukatlar tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, Yavuz Engin'in, örgütlü suçlar ve terör nitelikli eylemlerle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle, sanıklar tarafından makam odasında açık biçimde tehdit edildiği, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde hedef alındığı, olayın kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve dosyada mevcut deliller bu hususu açıkça ortaya koyduğu, sanıkların serbest kalmaları halinde, delillere etki etme, mağdur ve yakın çevresi üzerinde baskı kurma, örgütsel bağlantılarla irtibat kurarak tanıkları yönlendirme ihtimali somut biçimde mevcut olduğu belirtildi. Dosyada mevcut deliller, iştirak ilişkileri, öldürmeye teşebbüs suçu, örgütsel yapı bağlantıları ve Yavuz Engin'in yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusu birlikte değerlendirilerek sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesi, değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
