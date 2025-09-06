Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6'ıncı duruşmasının 3'üncü gününde mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL