Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararı

İstanbul'da bebekleri haksız kazanç amacıyla anlaşmalı hastanelere sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri mahkeme karşısına çıktı. Dava sürecinde 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6'ıncı duruşmasının 3'üncü gününde mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
