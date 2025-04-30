Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

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Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar: 10 Sanığın Tahliyesi

Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar: 10 Sanığın Tahliyesi
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İstanbul'da bebeklerin hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlanan ve ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri yargılanıyor. Mahkeme, 10 sanığın tahliye edilmesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava dosyasında tutuklu bulunan 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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