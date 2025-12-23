Haberler

Yenidoğan Çetesi davasının 7'nci duruşmasının görülmesine başlandı

Güncelleme:
İstanbul'da bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri yargılanıyor. Davada 57 sanık bulunuyor ve duruşma SEGBİS aracılığıyla da takip ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'nci duruşmasının görülmesine başlandı.

Duruşmada, tarafların yoklamaları alınıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

Davada 7'nci duruşma

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title