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Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanığın Tahliyesine İtiraz Edildi

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İstanbul'da bebekleri hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında, mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına itiraz etti.

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanığın tahliye edilmesine başsavcılıktan itiraz

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkemenin 10 sanığın tahliye edilmesine ilişkin ara kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 7'inci gününde 10 tutuklu sanığın tahliyesine, 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedilerek 19 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 sanığın tahliye edilmesine ilişkin ara karara itiraz edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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