Kar kaplı merdivenden düşen öğrenci yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kız yurdunda bir öğrenci karla kaplı merdivenden düşerek yaralandı.

Yenice Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan E.Ü. (21), yemek yemeye gittiği sırada yurdun önünde karla kaplanan merdivenlerden kaydı. E.Ü.'nün düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK