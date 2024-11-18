Üye Girişi
Haberler

Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapatıldı

Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşırken, okullar kapatıldı ve inşaat çalışmaları durduruldu. Çocuklar ve yaşlılar için dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına, inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Kentte 10. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıfların derslerinin online olarak yapılacağı belirtilirken, acil ihtiyaç duyulmayan malzemelerin bulunduğu kamyonların şehre girmesi yasaklandı. Bazı eski, dizel yakıtlı araçların kullanımının yasaklandığı kentte, yetkililer çocuklar, yaşlılar, kronik veya solunum rahatsızlıkları bulunanlar için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hayati tehlikeye yol açabilecek sisli hava başkentteki yüksek yapıların çevresini kapladı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlarda aksaklık yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı. Şehrin çeşitli bölgelerindeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 50 kat aştığı bildirildi. Tahminlere göre hava kirliliği hafta boyunca da yüksek seviyede devam edecek.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil

 Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek

Putin'in tehdidini görmezden gelen Biden düğmeye belki de son kez bastı
Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı! Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 18 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.