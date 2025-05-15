Yemen'den Fırlatılan Füze Tel Aviv'de Siren Seslerine Neden Oldu

Yemen'den Fırlatılan Füze Tel Aviv'de Siren Seslerine Neden Oldu
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Husilerin fırlattığı balistik füze, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin yükselmesine ve vatandaşların panikle kaçmasına yol açtı. İsrail ordusu, füzenin hava sahasına girmeden imha edildiğini duyurdu.

Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor. Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te siren sesleri yükseldi. İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu. İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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