Yemen'deki Husiler, Yunan gemisi Eternity C'yi batırdı: 10 mürettebat kurtarıldı

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Yemen'de İran destekli Husilerin saldırısı sonucu batırılan Yunan gemisi Eternity C'de 25 mürettebattan 10'u kurtarıldı. Gemi işletmecisi, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirirken, 5 mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu batan Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'de bulunan 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz'da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin mürettebatına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yetkililer, gemide bulunan 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'unun kurtarıldığını belirterek, mürettebatın Suudi Arabistan'a sevk edildiğini açıkladı. Kurtarılan mürettebatın Suudi Arabistan'ın Cizan kentine ulaştığını aktaran yetkililer, geri kalan mürettebat için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ise son verildiğini açıkladı.

Gemiyi işleten Yunanistan merkezli Cosmoship, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirdi. Deniz güvenliği kaynakları, 5 mürettebatın gemi batmadan önce hayatını kaybettiğine inanıldığını aktardı.

Husiler, Eternity C'ye saldırmadan önce bir başka Yunan gemisi olan Magic Seas'i batırmışlar, mürettebat bölgeden geçen başka bir gemi tarafından kurtarılmıştı.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla gemiye saldırdı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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