Suudi Arabistan'dan Yemen-BAE uçuşlarına kısıtlama uygulaması

Yemen'de uluslararası olarak tanınan hükümette Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı yetkililer, Suudi Arabistan'ın Yemen ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) arasındaki uçuşlara getirdiği kısıtlamaları "ulusal egemenliği zayıflatan bir hava ablukası" olarak nitelendirerek, Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiği kısmen durdurdu.

Yemen'deki iç savaşta gerginlik tırmanmaya devam ederken, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ndeki anlaşmazlıklar da derinleşiyor. Suudi Arabistan, Yemen'den kalkan ve Yemen'e gelen tüm uluslararası uçuşların Suudi Arabistan'ın Cidde Havalimanı'nda güvenlik taramasından geçmesini zorunlu kıldı. Söz konusu kısıtlamaların bir kısmı daha sonra hafifletilse de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerçekleştirilen uçuşlarda hala uygulanmaya devam ediyor. BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki Yemen Ulaştırma Bakanlığı ise Suudi Arabistan tarafından uygulamaya konulan yeni uçuş kısıtlamalarını reddetti. Bakanlık, uçakların güvenlik kontrolleri için Suudi Arabistan'da durmasını öngören şartı, "ulusal egemenliği zayıflatan bir hava ablukası" olarak nitelendirirken, Güney Geçiş Konseyi mensupları, Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonları kısmen durdurdu. Konseyden yapılan açıklamada, alınan önlemlerin Güney Geçiş Konseyi liderlerinin Yemen ve BAE arasındaki hareketini kısıtladığı ve faaliyetlerinin dış desteğini kesmeyi amaçladığını belirtti.

Güney Geçiş Konseyi'nin bölgedeki nüfuzu

Uzmanlar bu gerilimi, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı savaşan koalisyonda derinleşen çatlakların son işareti olarak değerlendiriyor. Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in Suudi Arabistan destekli Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne bağlı olsa da, güney Yemen'in bağımsızlığını talep ediyor ve uluslararası alanda tanınan merkezi hükümetle sık sık karşı karşıya geliyor.

Güney Geçiş Konseyi, Aden ve güneydeki diğer şehirler üzerinde önemli ölçüde nüfuz bulunduruyor. Yemen Ulaştırma Bakanı Abdüsselam Salih Humaid dahil bazı kabine üyeleri, merkezi hükümet yerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı olarak görev yapıyor.

Aralık 2025'te Güney Geçiş Konseyi'nin ülkenin güneyindeki petrol açısından zengin Hadramut ve doğudaki Al-Mahra bölgelerindeki büyük alanları ele geçirmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış, Riyad yönetimi bu bölgeleri Suudi sınırına yakınlıkları ve enerji rezervlerinin yoğunluğu nedeniyle "kırmızı çizgi" olarak değerlendirmişti. - ADEN