Haberler

Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzeler fırlattı. Suudi öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Husiler ise Sana Havalimanı'na yönelik saldırıyı gerekçe gösterdi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yemen'in başkenti Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenledi. Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree ise, "Açıkça ve küstahça bir saldırı eylemiyle, Suudi düşmanı Sana Uluslararası Havalimanı'nı bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Böylelikle gerilimin azaltılması aşamasını sona erdirdi ve saldırısının sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu

Görüntüler ortaya çıktı! ABD o silahı ilk kez İran'a karşı kullandı
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi