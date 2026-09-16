Yemen’de Husilere ait askeri noktalar hedef alındı

Yemen Enformasyon Bakanlığına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alan Dübab bölgesindeki Husilere ait askeri noktaları hedef aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Enformasyon Bakanlığına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alan Dübab bölgesindeki Husilere ait askeri noktaları vurdu.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre; Yemen güçleri Taiz'in batısındaki el-Kudaha cephesinde de Husilere ait askeri noktaları hedef aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı