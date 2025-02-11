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Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu

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Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yem karma makinesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü.

OLAY YERİNDEHAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot'un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yıllardır çıkan haberlerin çoğunu izliyorum bu yem karma makinalarında ölüm olayları çok oluyor vatandaş bu konuya siyaset gibi duyarsız siyasette oy vererek yaptığı hatayı malıyla bu makinada yaptığı hatayı canıyla ödüyor el spirali elektirikli testere buna benzer kesici aletlerdede çok ölüm ve yaralanmalar oluyor hangisi olursa olsun farketmez bir makina veya aleti kullanmadan önce onun özelliklerini yaratacağı tehlikeyi iyice öğrenin bunlar oyuncak değil iyi bilmiyorsanız elinizii sürmeyin

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