Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü.

OLAY YERİNDEHAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot'un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.