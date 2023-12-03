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Yazıhan'da depremden etkilenen evler yıkılıyor

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde depremden ağır hasar alan evlerin yıkım işlemleri devam ediyor. Yıkılan evlerin enkazları kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım işlemlerinin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Malatya'da depremlerden etkilenen ilçelerden biri olan Yazıhan'da ağır hasar alan evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağır hasarlı evlerin yıkım işlemleri sürüyor. İlçeye bağlı Karaca Mahallesi'nde yıkımına başlanan evlerin enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Kent genelinde devam eden yıkım işlemlerinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Yazıhan Malatya 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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