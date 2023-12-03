Yazıhan'da depremden etkilenen evler yıkılıyor

Malatya'da depremlerden etkilenen ilçelerden biri olan Yazıhan'da ağır hasar alan evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağır hasarlı evlerin yıkım işlemleri sürüyor. İlçeye bağlı Karaca Mahallesi'nde yıkımına başlanan evlerin enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Kent genelinde devam eden yıkım işlemlerinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. - MALATYA