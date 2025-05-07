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Yazar Süha Oğuzertem Yangında Hayatını Kaybetti

Yazar Süha Oğuzertem Yangında Hayatını Kaybetti
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Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 65 yaşındaki yazar Süha Oğuzertem, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Yazar Süha Oğuzertem yangında hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy'de 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, yazar Süha Oğuzertemhayatını kaybetti.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki yazar Süha Oğuzertem dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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