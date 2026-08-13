Yayladağı'nda Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yalaz Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Yalaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı