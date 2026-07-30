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Yayalara yol veren kamyona otomobil çarptı: 2 yaralı

Yayalara yol veren kamyona otomobil çarptı: 2 yaralı
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yayalara yol vermek için duran kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yayalara yol vermek için duran kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli-Alaplı karayolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara geçiş hakkı tanımak amacıyla duran kamyona, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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