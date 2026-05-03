Haberler

Yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızının yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı.

Kaza Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edininlen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 07 AGM 560 plakalı motosiklet cadde üzerinde park halindeki aracın önünden yaya geçidine çıkan 15 yaşındaki Mehmet Y.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Beren S. A. ve bisiklet sürücüsü Mehmet Y. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sırasında motosikletten asfalta düşen ve başını yere çarpan Beren S. A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisiklet sürücüsü Mehmet Y.'nin yaya geçidinden geçmek için hareketlendiği ve motosikletin çarpması sonucu savrulduğu, devamında ise motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızına yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Trump 'Korsan gibi davrandık' dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı

Trump'ın sarf ettiği cümle İran'ı kızdırdı: Bu açık bir suç itirafı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız
Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu

Yayını izleyenler RTÜK'e seslendi