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Yaşlı kadına yol vermek isteyen araca başka bir otomobil arkadan böyle çarptı

Yaşlı kadına yol vermek isteyen araca başka bir otomobil arkadan böyle çarptı
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Eskişehir'de yaya geçidinde yaşlı kadına yol vermek için duran otomobile arkadan başka bir araç çarptı. Yaşlı kadın kazayı fark etmeden yoluna devam ederken, sürücüler hasarı kontrol edip selamlaşarak ayrıldı.

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen biri yaşlı kadına yaya geçidinde yol vermek iiçin duran otomobile arkadan başka bir aracın çarpma anı kameraya yansıdı. Yaşlı kadın ise kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına yol vermek için frene bastı. Aniden yavaşlayan araca, arkasında bulunan başka bir otomobil tam duramayarak arkadan çarptı. Kazayı fark etmeyen yaşlı kadın ise karşıdan karşıya geçmeye devam etti. Olay anı bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya karışan iki araç sahibi de otomobillerinden inerek hasarı kontrol etti. Önemli bir problemin olmadığını fark eden sürücüler selamlaştıktan sonra yollarına devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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