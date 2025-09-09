Haberler

Yaya Geçidinde Tartışma: Sürücü Kadına Yumruk Attı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaya geçidinde yol vermeyen sürücü, karşıdan geçen bir kadına yumruk atarak saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yaya geçidinde yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın, sürücünün yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çankaya'nın Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçerken kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye tepki gösteren kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücü aracını durdurup tepki gösteren kadına yumruk atarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekip ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın görgü tanıklarından Ayhan Pekince, "Öğlen saatlerinde yaya geçidinde geçmekte olan 2 tane kadın sanırım araç içerisindekilerle tartıştılar. Aracından inen şahıs kadına yumruk atıp kaçtı. Yapılmaması gereken bir şey yaptılar. Kaçmasalardı biz gereken müdahaleyi yapacaktık" dedi. - ANKARA

