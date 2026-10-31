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Yaya geçidinde panelvanın çarptığı 45 yaşındaki kadın Karaman'da hastaneye kaldırıldı

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Yaya geçidinde panelvanın çarptığı 45 yaşındaki kadın Karaman'da hastaneye kaldırıldı
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Karaman'da yaya geçidinde panelvanın çarptığı 45 yaşındaki kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 32 AK 730 plakalı panelvan araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. (45) isimli kadına çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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